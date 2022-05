Tiroler Mountainbikerin Mitterwallner erstmals am Weltcup-Podest

Albstadt – Mountainbike-Jungstar Mona Mitterwallner hat bereits in ihrem zweiten Cross-Country-Weltcup in der Eliteklasse den Sprung aufs Podest geschafft. Die 20-jährige Tirolerin fuhr am Sonntag im deutschen Albstadt auf Rang drei. Besser waren nur die auch schon beim Saisonauftakt in Brasilien erfolgreiche Australierin Rebecca McConnell und Rio-Olympiasiegerin Jenny Rissveds aus Schweden. Mitterwallners Landsfrau Laura Stigger wurde Sechste.

Auch der am Freitag im Kurz-Rennen gestürzten Stigger gelang nach Platz vier in Brasilien ein weiteres Spitzenergebnis. Der Haimingerin fehlten über drei Minuten auf die Siegerin. Mitterwallner war im ersten Saisonrennen der Olympia-Disziplin Fünfte geworden. Dementsprechend sind beide Tirolerinnen auch in der von McConnell klar angeführten Weltcup-Gesamtwertung vorne dabei. Die im Vorjahr in der U23 serienweise siegreiche Mitterwallner liegt auf Platz drei, Stigger nur drei Punkte hinter ihr an der vierten Stelle. Weiter geht es bereits kommendes Wochenende in Nove Mesto (CZE). (APA)