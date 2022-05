Nordkorea testete laut Südkorea offenbar U-Boot-Rakete

Seoul – Nordkorea hat nach Angaben Südkoreas offenbar eine atomwaffenfähige U-Boot-Rakete getestet. Nordkorea habe am frühen Samstagnachmittag (Ortszeit) eine ballistische Rakete vor Sinpo in Richtung offenes Meer abgefeuert, teilte der Generalstab mit. Es handle sich vermutlich um eine U-Boot-gestützte ballistische Rakete (SLBM) von kurzer Reichweite. Aus Nordkorea gab es zunächst keine Bestätigung. Südkorea und die USA befürchten, dass das Land auch einen Nukleartest vorbereitet.

Beim jetzigen Test flog die Rakete den Angaben Südkoreas zufolge bei einer Flughöhe von bis zu 60 Kilometern etwa 600 Kilometer weit über dem Japanischen Meer (koreanisch: Ostmeer), bevor sie ins Wasser stürzte. Der Nationale Sicherheitsrat Südkoreas warf dem Nachbarland vor, durch sein Verhalten die Sicherheit in der Region zu gefährden. Nordkorea hat bisher in diesem Jahr schon 15 Runden von Raketentests unternommen, darunter auch mindestens einen neuen Test einer Interkontinentalrakete (ICBM).

Nordkorea könnte den nächsten Atomtest noch vor dem Besuch von US-Präsident Joe Biden in zwei Wochen in Seoul durchführen, sagte der südkoreanische Geheimdienstchef Park Jie-won am Samstag in einem Interview mit der Agentur Yonhap. Dabei könnte ein kleinerer Atomsprengkopf für Kurzstreckenraketen getestet werden, die vor allem für die Nachbarländer Südkorea und Japan eine Bedrohung darstellen würden.