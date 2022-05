Weiblich, jung, progressiv: Sinn Feins sanfter Weg zu Irlands Einheit

Mary Lou McDonald (l.) sitzt in Irland im Parlament. Michelle O'Neill (r.) könnte nun nordirische Regierungschefin werden.

Belfast – Wenn Michelle O'Neill vor die Kameras tritt, umspielt ihren Mund oft ein verlegenes Lächeln. Es wirkt, als sei sie selbst immer noch ein wenig überrascht von ihrem beeindruckenden Aufstieg: Die Vizepräsidentin Sinn Feins könnte bald Regierungschefin in Nordirland sein.

Ihre Partei, die einst als politischer Arm der militanten IRA galt, wurde bei der Wahl am Donnerstag erstmals stärkste Kraft in der zum Vereinigten Königreich gehörenden Provinz. Es ist ein historisches Ergebnis. Nie zuvor in der gut 100-jährigen Geschichte des Landesteils schaffte das eine Partei, die sich für die irische Einheit einsetzt. Nordirland wurde einst als protestantisch dominierte britische Provinz neben der überwiegend katholischen Republik Irland gegründet. Katholiken waren lange unterdrückt.