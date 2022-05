Mindestens 48 Tote bei Banden-Angriffen auf Dörfer in Nigeria

Kano – Bewaffnete Angreifer haben im Nordwesten Nigerias mindestens 48 Menschen getötet. Die Angriffe auf drei Dörfer im Bundesstaat Zamfara hätten sich bereits am Freitag ereignet, teilten die Behörden im Bezirk Bakura am Sonntag mit. Dutzende Motorradfahrer seien in die Dörfer eingedrungen und hätten um sich geschossen. Allein im Dorf Damri seien 32 Menschen getötet worden.