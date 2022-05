Montanwerke Brixlegg kritisieren fehlende Hilfe von Bund und EU

Brixlegg, Brüssel – Der Tiroler Kupferproduzent Montanwerke Brixlegg sieht sich als Vorreiter in puncto Kreislaufwirtschaft, fühlt sich aber von Bund und EU ungenügend unterstützt. Vorstand Uwe Schmidt sprach von „zahlreichen Steinen“, die ihnen in den Weg gelegt würden. Die Novelle des hiesigen Abfallwirtschaftsgesetzes etwa, die den Abfalltransport auf die Schiene bringen will. Oder dass es anderen Regionen, vor allem China, erlaubt werde, in Europas „urbanen Minen“ zu graben.