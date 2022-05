„Kinder haben keine Lobby“: Bischof-Stecher-Verein sammelte 35.000 Euro

Die Spenden gehen an Vereine und Einrichtungen, die sich um das Wohl von jungen Menschen bemühen, sie beraten, begleiten, schützen und in ihrer Entwicklung fördern – wie das „Chill Out“ in Innsbruck, die Stiftung „Marienheim“ oder der Verein „Rainbows“, der jungen Menschen hilft, einschneidende Erlebnisse wie den Tod eines Familienangehörigen zu verarbeiten. Unterstützt werden auch die Young Caritas Tirol oder private Initiativen wie „Märchenglück am Krankenbett“ von Barbara Beinsteiner. Die Sozialarbeiterin aus Hall besucht kranke Kinder im Krankenhaus, musiziert auf ihrer Harfe und entführt sie in die Traumwelt der Märchen.