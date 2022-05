Kunst, Kultur und Kulinarik in historischem Haller Gewölbe

Hall – Oft kommt es anders als geplant: Eigentlich hatten Peter Schennach und Michael Altmann mit ihren Familien in der Schergentorgasse unweit des Unteren Stadtplatzes in Hall „nur“ zwei Altstadtwohnungen ausgebaut. Auf der Suche nach einer möglichen Garage erfuhren sie von Räumlichkeiten im Erdgeschoß, die von den Hausbesitzern, der Unternehmerfamilie Feucht, als Lager genützt wurden. „Wir merkten sofort: Das ist keine Garage, sondern ein Raum, den man entwickeln kann“, erzählt Altmann.

Also beschlossen sie, gemeinsam mit vier weiteren Gründungsmitgliedern – der Künstlerin Patricia Karg und den Unternehmern Christof Felder, Roland Dengg und Harald Baumgartner –, den Verein „Griaßdi im Gewölbe“ ins Leben zu rufen, die historischen Räume anzumieten und zu renovieren. „Alles eigenfinanziert“, wie Altmann, der im Verein als Kassier fungiert, betont: „Dadurch sind wir in unserem Tun nicht eingeschränkt, können das Ganze frei entwickeln.“ Rund ein Dreivierteljahr nahmen die Arbeiten in Anspruch, in enger Abstimmung mit dem städtischen Bauamt – Stichwort Denkmalschutz, schließlich geht das Haus auf Mitte des 18. Jh. zurück.