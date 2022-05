TT-Kommentar zum Wohnungsmarkt in Innsbruck: Ab durch den Mittelstand

Der private Wohnungsmarkt in Innsbruck ist für Normalverdiener nahezu unleistbar geworden. Die beste Antwort der Stadtpolitik auf die sich in schwindelerregende Höhen drehende Preisspirale ist offensichtlich die Maximierung des sozialen Wohnbaus.

Ein Aspekt scheint bei all den Ambitionen zur Errichtung Tausender Wohnungen und der radikalen Verdichtung aber zu kurz zu kommen: die soziale Ausgewogenheit bei der Besiedelung, die wertvolle Durchmischung nach Alter, Kulturen und Familien. Die Schaffung von leistbarem Wohnraum ist auch eine Verantwortung, das Zusammenleben in komplexen Verhältnissen mitzugestalten. Die Verbauung und Verdichtung beschleunigt und verschärft den ohnehin stattfindenden Wandel in der urbanen Gesellschaft.