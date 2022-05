Rocksänger Nick Cave trauert um Sohn Jethro

London – Der australische Rocksänger Nick Cave (64) hat den Tod seines Sohnes Jethro Lazenby öffentlich gemacht. "In großer Trauer bestätige ich, dass mein Sohn Jethro gestorben ist", schrieb der Musiker in einem Statement, das am Montag unter anderem die britische Nachrichtenagentur PA zitierte. Zu den Umständen des Todesfalls gab es zunächst keine weiteren Informationen. Cave bat um Privatsphäre.