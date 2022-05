Schoellerbank mit Zuwachs: Aktien hängen Inflation und Minizinsen ab

Innsbruck – Seit 1992 ist die im gehobenen Private Banking und der Vermögensverwaltung (ab einem verfügbaren Barvermögen oder zumindest der Perspektive auf zumindest eine Mio. Euro ist man als Neukunde interessant) tätige Schoellerbank mit einem Standort in Innsbruck vertreten. Bundesweit habe man die von den Kunden in Wertpapieren und Einlagen veranlagten Gelder in den letzten zehn Jahren auf 13 Mrd. Euro verdoppeln können, sagt CEO Helmut Siegler. Jüngst habe man beim Elite Report unter 354 verglichenen Vermögensverwaltungen im deutschsprachigen Raum zum siebten Mal in Folge und als einziges österreichisches Institut den höchsten Wert „Summa Cum Laude“ bekommen, so Siegler.