Der Traum von der Weltmeisterschaft wird für HCI-Crack Feldner wahr

„Ein Traum wird wahr, natürlich ist das ein absolutes Karrierehighlight“, strahlt Feldner, bevor er heute in Zürich in die Maschine nach Finnland steigt, wo am Samstag das erste Match gegen Schweden wartet. „Gratulation an Nico. Aber jeder einzelne Wechsel bei der WM macht ihn für uns in Zukunft teurer“, spielte HCI-Sportmanager Max Steinacher die zwei Seiten des Geschäfts an. Der zweite Tiroler im Aufgebot ist KAC-Verteidiger Clemens Unterweger. (lex)