Schwimmende Zeitbombe: Gewaltige Menge Öl droht ins Rote Meer zu laufen

Der Tanker liegt seit 2015 vor dem von Rebellen kontrollierten jemenitischen Hafen Hudaida, ohne gewartet zu werden. Er könnte "in Kürze" auseinanderbrechen.

Sanaa – Der Tanker wirkt gespenstisch. Verwahrlost schwimmt der 350 Meter lange Koloss vor der Küste des Jemen, Rost hat sich in den rotbraunen Stahl gefressen. Im Inneren der "Safer": 1,1 Millionen Barrel Rohöl, die das Rote Meer und seine Küsten bei einem Leck oder Unfall über Hunderte Kilometer mit schwarzem Schlick überziehen könnte. Mit einer Konferenz am Mittwoch versuchen die Vereinten Nationen im Wettlauf gegen die Zeit, eine Umweltkatastrophe zu verhindern.

Der Tanker war im Jemen seit den 1980er Jahren eigentlich als fest ankernde, schwimmende Lagereinheit (FSO) im Einsatz. Er speicherte Öl, das über eine Pipeline von Feldern im Landesinneren kam und dann exportiert wurde. Aber nachdem der Jemen 2015 in einem Bürgerkrieg versank, wurden Produktion und Export gestoppt. Die staatliche Ölfirma SEPOC stellte die teure Wartung ein, 2016 wurde die "Safer" außer Dienst gestellt – mit 1,1 Millionen Barrel Öl an Bord.

Inzwischen hat sich das 45 Jahre alte Schiff mit seiner Ladung in eine ökologische Zeitbombe verwandelt. Das "Risiko einer massiven Ölpest" stehe unmittelbar bevor, warnte der UN-Nothilfekoordinator für den Jemen, David Gressly. Er sagt eine "massive Katastrophe" für Umwelt und Menschen voraus rund um ein Land, das mit den Folgen eines jahrelangen Bürgerkriegs kämpft. Am Mittwoch wollen die UN zusammen mit den Niederlanden bei einer Geberkonferenz Geld sammeln, um die Krise noch rechtzeitig abzuwenden.

80 Millionen Dollar (etwa 76 Mio Euro) wären nötig, um das Öl aus der "Safer" über mehrere Monate in ein anderes Schiff zu pumpen. Der alternde Tanker würde dann in eine Werft geschleppt und verkauft. Nach vielen Warnungen und Verzögerungen auch wegen des Konflikts kommt Bewegung in den Rettungsplan: Die Huthi-Rebellen, die nahe liegende Häfen seit ihrem Vormarsch im Jemen kontrollieren, stimmten dem UN-Vorschlag grundsätzlich zu.