Plus

Üble Vorwürfe zwischen Prominenten, Verrat und Fußball: Der Streit zwischen Rebekah Vardy und Coleen Rooney bietet so gut wie alles, was in Großbritannien für Aufsehen sorgt. Was als Ärger zwischen Spielerfrauen im Internet begann, hat ernste Folgen. Nun stehen sich die einstigen Freundinnen vor Gericht gegenüber.