Navi-Irrfahrt: Feuerwehr musste Lkw von Forststraße in Weer bergen

Weer – Eine Fahrradfahrerin informierte am Montagnachmittag die Feuerwehr in Weer über einen feststeckenden Lkw auf einer Forststraße Richtung Weerberg. Der 61-jährige ungarische Lenker war seinem Navi gefolgt, das ihn offensichtlich in die Irre geführt hatte. Der Mann konnte den 35-Tonner letztlich nicht mehr selbstständig aus der misslichen Lage herausmanövrieren. Die Feuerwehren Weer und Schwaz mussten ausrücken, um das Schwerfahrzeug zu bergen. (TT.com)