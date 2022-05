Sportgrößen an Schulen: Ehepaar Raich und Co. sollen Jugend „starkmachen"

Auch Benni und Marlies Raich kommen an Schulen, um Workshops abzuhalten.

Wien – Die Pandemie hat Kinder und Jugendliche zum Teil stark mitgenommen, manche leiden weiter an psychischen und körperlichen Folgen. Bei einer neuen Initiative sollen Spitzensportler wie die Ex-Skistars Benjamin und Marlies Raich oder Kletterer Jakob Schubert für Workshops an Schulen kommen und zeigen, wie man mit Krisen und Rückschlägen umgehen kann. Startschuss für die 1,1 Millionen Euro teure Initiative "Starkmachen" ist im Juni, am Dienstag wurde sie bei einer Pressekonferenz präsentiert.