16-Jährige seit Donnerstag in Leutasch abgängig

Leutasch – Seit vergangenem Donnerstag (5. Mai) wird in Leutasch ein 16-jähriges Mädchen vermisst. Die Jugendliche hinterließ einen kurzen Abschiedsbrief in der Wohnung, teilte die Polizei am Dienstag mit. Bisherige Erhebungen ergaben, dass sich die 16-Jährige am Donnerstagabend im Raum Innsbruck/Pradl aufgehalten haben könnte. Die Erziehungsberechtigte ersuchte nun um Veröffentlichung eines Fotos der Abgängigen.