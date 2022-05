Vertrag über 375 Millionen Dollar für Tom Brady als TV-Experte

Los Angeles – NFL-Superstar Tom Brady wird nach Abschluss seiner American-Football-Karriere TV-Experte beim US-Fernsehsender Fox Sports. Wie das in Los Angeles ansässige Medienunternehmen am Dienstag mitteilte, soll der 44-jährige Quarterback der Tampa Bay Buccaneers das Team als Chef-Analytiker verstärken. Laut der New York Post erhält Brady einen Zehn-Jahres-Vertrag über 375 Millionen US-Dollar. Damit wird sein Jahressalär höher sein als derzeit bei den Buccaneers.