Laura Wandels Debütfilm „Un Monde“: Eine neue Welt im Pausenhof

Innsbruck – Der erste Schultag ist für Nora keine erfreuliche Angelegenheit. Das beginnt mit der Verabschiedung von ihrem Vater am Schultor, zusammen mit ihrem Bruder Abel. Ohne ihren ein paar Jahre älteren Bruder fühlt sie sich einsam. Doch der kämpft selbst mit argen Hänseleien und Konflikten im großen Schulbetrieb, und die kleinere Nora kann ihm nicht helfen. Nur in der Pause, am „Playground“ im Innenhof der Schule, sehen sie sich. Der wirkt zuweilen fast wie ein Gefängnishof, in dem sich die unterschiedlichen Gruppen auflauern.