Landecker Konzertprogramm Horizonte startet mit berauschendem Programm

Landeck – Kulturveranstaltungen wurden von Corona besonders hart getroffen. Nach zwei Jahren mit Einschränkungen soll der heurige Sommer ein „Schritt in die Normalität“ werden, kündigt der Landecker Bürgermeister Herbert Mayer bei der Vorstellung des Landecker Konzertprogramms „Horizonte“ an, das von der Stadt veranstaltet wird. Die Reihe meldet sich mit einem kräftigen Lebenszeichen zurück, nachdem sie im vergangenen Jahr nur unter strengen Regeln und Begrenzungen stattfinden durfte. „Pandemie hin oder her, Horizonte hat, wenn auch in abgespeckter Form, immer stattgefunden“, betont der Landecker Kulturreferent Peter Vöhl.