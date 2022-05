Zwei Tiroler, ein Super-Minister: Kanzler Nehammer nutzt Rücktritte für Umbau

Wien – Zuerst einmal gab es Lob für seine ausgeschiedenen Ministerinnen. Das gehört zum Ritual nach Rücktritten. Karl Nehammer lobte ihr Engagement in politisch aufgewühlten Zeiten. Doch der Bundeskanzler sparte auch nicht mit Kritik. Denn Margarete Schramböck und Elisabeth Köstinger seien in den vergangenen Monaten immer wieder Opfer einer „heftigen und untergriffigen“ Auseinandersetzung geworden. Vor allem in den sozialen Medien, wie Nehammer ergänzte.

Nehammer hatte anderes im Sinn. Er will seine Pflöcke einschlagen. Also wollte er mit seinem Auftritt in der Politischen Akademie der Volkspartei vor allem Handlungsfähigkeit demonstrieren. Und das gelang dem künftigen ÖVP-Obmann auch. Denn die Rücktritte von Schramböck (Wirtschaft und Digitalisierung) und Köstinger (Landwirtschaft und Tourismus) lösten am Montag durchaus hektische Betriebsamkeit in der ÖVP aus. Tags darauf konnte er aber das Heft des Handelns an sich ziehen. Dies war für Nehammer entscheidend und wichtig, wird er doch am Samstag in Graz offiziell zum Nachfolger von ÖVP-Obmann Sebastian Kurz gewählt. Er nützte die Rücktritte für eine größere Regierungsumbildung. Das heißt, die ÖVP-Regierungsmannschaft wird nicht nur personell verändert, es kommt auch in einigen Bereichen zu einer neuen Aufgabenteilung.