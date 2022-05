TT-Kommentar zur Vorarlberger Inseraten-Affäre: Schlechter Umgang

Eine Inseraten-Affäre in Vorarlberg ist vor einigen Wochen publik geworden. Es ist nicht „nur“ eine Angelegenheit des dortigen ÖVP-Wirtschaftsbundes. Es ist auch eine Causa von ÖVP-Landeshauptmann Markus Wallner. Ihm wird vorgeworfen, um Inserate für die Wirtschaftsbund-Zeitung geworben, für solche Gegenleistungen in Aussicht gestellt zu haben. Nun ermittelt die Korruptionsstaatsanwaltschaft wegen des Vorhalts der Vorteilsannahme.

Ja, auch für Wallner gilt die Unschuldsvermutung. Ja, eine Ermittlung ist keine Anklage. Wallners Umgang mit der Sache ist aber verurteilenswert. Zuerst merkte er an, „zu lange zugeschaut zu haben“. Damit gab er zu, von den unlauteren Praktiken gewusst zu haben. Abstellen hätte er sie müssen. Und jetzt das: Just an dem Tag, an dem bekannt geworden war, dass die WKStA seinen Fall prüft, beauftragte er, sein Dienst-Tablet und sein Dienst-Handy tauschen zu lassen; Daten sollten gelöscht werden. Als Routinevorgang versuchen das Wallner und die Seinen darzustellen. Unglaubwürdig ist das. Ein Pflanz.