Osttirol Invest will Millionenzahlung von Lift-Familie Schultz einklagen

Kals – Seit Jahren wartet die Osttirol Invest (OIG), die über die Felbertauernstraße AG dem Land und dem Bund gehört, vergeblich auf eine Millionenzahlung der Lift-Familie Schultz. Wie mehrfach berichtet, hatte sich die OIG im Jahr 2018 mit 6 Mio. Euro an den Kalser Bergbahnen der Schultz-Gruppe beteiligt und war 2018 wieder ausgestiegen. Ihren 25-%-Anteil gab sie an die Schultz-Gruppe ab, ohne dass Schultz dafür gleichzeitig Geld überweisen musste, was viel Kritik und Skepsis erntete. Laut einem Gutachten sei der Anteil bis zu 5,7 Mio. Euro wert.