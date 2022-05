"Roe v. Wade": Ein historisches Abtreibungsurteil auf der Kippe

Washington – 1973 verankerte der Oberste Gerichtshof der USA mit seinem Grundsatzurteil "Roe v. Wade" ein verfassungsmäßiges Recht auf Abtreibungen. Jetzt ist dieses Grundrecht in Gefahr: Der Supreme Court könnte das seit fast 50 Jahren geltende Urteil kippen – es wäre eine historische Zäsur. Ein Vorstoß der Demokratischen Partei, das Abtreibungsrecht mit einem Bundesgesetz zu regeln, dürfte am Mittwoch scheitern.

Dieses Recht sei aber "nicht absolut", sondern unterliege "Beschränkungen", heißt es in dem Urteil. "An einem gewissen Punkt überwiegt das Interesse des Staates zum Schutz von Gesundheit, medizinischen Standards und ungeborenem Leben." Als Richtlinie wurde festgehalten, dass Abtreibungen grundsätzlich so lange erlaubt sind, bis der Fötus außerhalb des Mutterleibs lebensfähig wäre. Das ist etwa nach 24 Schwangerschaftswochen der Fall.

Die Verfassungsrichter schrieben schon in ihrem Urteil, sie seien sich bewusst, wie "heikel und emotional" das Thema Abtreibung sei. Es gebe "heftige gegensätzliche Ansichten" und "tiefgehende und anscheinend absolute Überzeugungen". Tatsächlich blieb das Abtreibungsrecht in den USA eines der umstrittensten gesellschaftspolitischen Themen. Konservative Politiker und Abtreibungsgegner setzten sich zum Ziel, "Roe v. Wade" – häufig kurz nur "Roe" genannt – rückgängig zu machen.

In den 1990er Jahren vollzog sie dann eine spektakuläre Kehrtwende: Sie schloss sich christlichen Gruppen an und trat als Abtreibungsgegnerin auf. Kurz vor ihrem Tod 2017 sagte sie aber in einem Interview, ihr angeblicher Gesinnungswandel habe in Wirklichkeit finanzielle Gründe gehabt - sie sei von Abtreibungsgegnern bezahlt worden: "Ich habe ihr Geld genommen und sie haben mich vor die Kamera gestellt und mir gesagt, was ich sagen soll. Und das habe ich dann gesagt." (APA/AFP)