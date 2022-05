Hund von oststeirischer Bürgermeisterin mit Schusswaffe getötet

Fischbach – Im oststeirischen Fischbach ist der Hund der Bürgermeisterin von einem Unbekannten erschossen worden. Die Familie hatte das eineinhalb Jahre alte Tier seit Montagabend vermisst, am Dienstag in der Früh fand ein Nachbar den toten Hund in einem Bachbett. Er dürfte mit einer Schrotladung aus einem Gewehr getötet worden sein, die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, wie die Landespolizeidirektion mitteilte.