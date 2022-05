ÖVP-Rochaden und neue Arbeitswelten: Das war „Tirol Live“

Am Mittwoch wurde das neue Regierungsteam der ÖVP von Bundespräsident Alexander Van der Bellen angelobt. Am Samstag will sich Kanzler Karl Nehammer bei einem Bundesparteitag in Graz offiziell zum ÖVP-Chef küren lassen. Zwar sei offenbar Nehammer vom Zeitpunkt der Rücktritte der „Kurz-Vertrauten“ Elisabeth Köstinger und Margarete Schramböck überrascht worden. „Er hat aber die Kurve gekriegt, wenn ich das so salopp sagen darf“, meinte Politologin Kathrin Stainer-Hämmerle bei „Tirol Live".