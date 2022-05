Zwei Kinder in Deutschland vermutlich getötet: Fahndung nach Verdächtigem

Nach ersten Hinweisen dürfte es sich um ein siebenjähriges Mädchen und einen elfjährigen Buben handeln, die in der Wohnung lebten, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, ihre Identität stand aber noch nicht fest. "Die Ermittler von Staatsanwaltschaft und von Kriminalpolizei gehen von einem Tötungsdelikt aus und konzentrieren sich nun darauf, was sich am Morgen in dem Haus abgespielt hat", hieß es in der Mitteilung. Auch Nachbarn würden umfassend befragt und Spuren gesichert, so die Sprecherin. Mit Blick auf die noch laufenden Ermittlungen könnten weitere Erkenntnisse vermutlich erst am diesem Donnerstag veröffentlicht werden, hieß es.