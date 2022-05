Innsbrucker Stadtlauf muss ausweichen: Startschuss fällt am Eisring

Die 5-km-Runde führt in diesem Jahr durch Pradl und muss beim Hauptlauf zweimal gemeistert werden.

Die Uhr tickt bis zum Start der 37. Auflage des Innsbrucker Stadtlaufs. Wenn am Sonntag der Lauffrühling ab 10.00 Uhr vor der Olympiaworld offiziell eröffnet wird, gibt es mehr Platz als gewohnt: Aufgrund der vielen Baustellen in der Stadt muss das Laufevent ausweichen.

„Eine Ausnahme“, stellt Dieter Hofmann, organisatorischer Leiter von Innsbruckläuft, klar. „Ein Stadtlauf gehört in die Stadt, aber heuer waren uns die Hände gebunden.“ Nach dem Start des Hauptlaufs (10 km) um 10.30 Uhr am Eisring geht es hinaus in die Alleen und Straßen von Innsbruck. Die Familien- und Schülerläufe starten dann ab 14 Uhr. (TT)