ISS-Astronauten mussten Weltraumtouristen "stark unterstützen"

Köln – Wenige Tage nach der Rückkehr von seiner ersten Weltraummission auf die Erde hat der deutsche Astronaut Matthias Maurer ein gemischtes Fazit über die Besuche von Touristen auf der Internationalen Raumstation ISS gezogen. Während der Aufenthalt des japanischen Weltraumtouristen Yusaku Maezawa im Dezember "hervorragend" verlaufen sei, hätten die Weltraumtouristen aus den USA viel Hilfe gebraucht, sagte Maurer am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Köln.

Als absoluten Höhepunkt seiner Mission "Cosmic Kiss" bezeichnete Maurer seinen Außenbordeinsatz. "Ich habe mich gefühlt wie Alice im Wunderland - plötzlich steige ich aus, falle in diesen Brunnen runter und entdecke eine neue, ganz einzigartige Welt", sagte er. Der Weltraumspaziergang sei für ihn der "tollste" Tag im All gewesen.

Nachrichten zur Gewalteskalation in der Ukraine und dem Beginn des russischen Angriffskriegs hätten er und seine Astronautenkollegen täglich verfolgt. Die russischen Besatzungsmitglieder hätten das Thema "direkt angesprochen". Alle Astronauten seien "entsetzt und betroffen" über die Entwicklungen auf der Erde gewesen. "Ich hatte den Luxus, dass ich da oben in einer kleinen Blase leben durfte", sagte Maurer.

Fünf Tage nach seiner Rückkehr zur Erde fühlt sich Maurer nach eigenen Angaben bis auf etwas Kopfschmerzen wunderbar. Er habe festgestellt, dass die Gewöhnung an die Schwerkraft anstrengender sei als die an die Schwerelosigkeit. Den Flug aus den USA nach Köln direkt nach seiner Erdlandung habe er komplett im Liegen zurückgelegt, um sich etwas zu erholen. "Die Schwerkraft hat auch Vorteile, nämlich dass das Essen auf dem Teller bleibt", meinte der Astronaut.

Maurer war am Freitag nach einem halben Jahr auf der ISS auf die Erde zurückgekehrt. Der 52-Jährige landete mit drei US-Kollegen an Bord einer Dragon-Kapsel des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX vor der Küste Floridas im Meer und flog dann an Bord einer Luftwaffenmaschine nach Deutschland. Maurer war der 600. Mensch und der zwölfte Deutsche im All. (APA, AFP, dpa)