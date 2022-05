Weißer Königstiger im "Weißen Zoo" in Niederösterreich geboren

St. Aegyd am Neuwalde – Im "Weißen Zoo" in St. Aegyd am Neuwalde (Bezirk Lilienfeld) ist ein weißer bengalischer Königstiger geboren. Das weibliche Baby-Tier trägt nach Angaben vom Mittwoch den Namen "Mikita". Es wird laut einer Aussendung von Mutter "Thalié" umsorgt und zudem vom Personal fünfmal täglich mit Katzenbabymilch gefüttert. Für die beiden Zoo-Eigentümer Rainer Zöchling und Herbert Eder sei die Geburt "Mikitas" durchaus überraschend gekommen, wurde betont.