Pkw geriet in Waschanlage in Kufstein in Vollbrand

Kufstein – Der Schreck dürfte eine Autolenkerin in Kufstein nur schwer zu verdauen sein. Die 30-Jährige befand sich am Mittwochnachmittag, gegen 15 Uhr, mit ihrem Pkw in einer Waschanlage. Die im Bezirk Kufstein wohnhafte Frau gab an, dass sie plötzlich starke Rauchentwicklung im Fahrzeuginneren und Flammen unter dem Lenkrad wahrgenommen habe.