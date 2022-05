Belarus und der Ukraine-Krieg: "Opium" im Wiener Werk X

"Opium" (der Titel spielt nicht auf die Droge, sondern auf das gleichnamige Parfum von Yves Saint Laurent an) spielt nicht in der Ukraine, sondern in Belarus. In einer Kleinstadt am Dnjepr lebt eine Mutter mit ihren beiden Söhnen. Diktator Lukaschenkow ist auf den Fernsehschirmen in der Wohnung allgegenwärtig, seine Politik hat unmittelbare Auswirkungen auf das Leben der Familie: Die verordneten Normen erzeugen Druck, die Inflation ist enorm, die Löhne sind niedrig. Während Andrej, der in Minsk Geschichte studieren will, für die Aufnahmeprüfung an der Universität lernt und auf einen studiengebührenfreien Studienplatz hofft, verliert der um ein paar Jahre ältere Bruder Kolja seine Arbeit. In Belarus findet er nur als Totengräber einen Job. Doch in der Ukraine soll es im Hinterland der Front gut bezahlte Arbeit geben, bei Schanz- und Befestigungsarbeiten. Die Mutter (Sylvia Haider) ist entsetzt und will Kolja (Sören Kneidl) nicht in den Krieg gehen lassen. Er geht dennoch.