Von Schloss Bruck nach Anras: Jos Pirkner holt seinen Bullen heim

Lienz, Anras – Seit dem 15. Mai 2015 begrüßt ein Bulle, das Werk von Jos Pirkner, die Besucher von Schloss Bruck. Die 1,5 Tonnen schwere Bronzeskulptur ist ein Nachguss jener 14 Plastiken, die vor dem Red-Bull-Hauptquartier in Salzburg stehen. Genau sieben Jahre später, am 15. Mai 2022, wird der Bulle auf dem oberen Pflegplatz in Anras willkommen geheißen. Er kündigt die Ausstellung „Kunst im Raum“ an, die dem Schaffen Pirkners gewidmet ist. Die Ausstellung, veranstaltet vom Verein „Kultur aus dem Pfleghaus“, läuft vom 16. September bis zum 9. Oktober.