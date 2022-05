War es ein türkises Foul? OÖ-Landeshauptmann Stelzer irritiert über Köstingers Abgang

ÖVP-Landeshauptmann Stelzer ärgert sich über die langen Bewilligungsverfahren in Österreich: „Das ist ein Irrsinn.“

Stelzer: Ich jammere ungern, weil die Jammerer regieren nicht oder sind nicht lange in Regierungsämtern. Es ist gelöst, der Zeitpunkt war durchaus ungewöhnlich.

Martin Kocher ist der beliebteste Minister, jetzt ist er auch einer der mächtigsten Minister – und er ist kein VP-Mitglied. Was sagt das über die Partei?

Muss jetzt Schluss sein mit den dauernden Personalrochaden? 14 personelle Wechsel in nur zwei Jahren – das würde keine Organisation aushalten.

Stelzer: Natürlich ist Kontinuität und Stabilität gut, aber wir haben gerade große Herausforderungen zu bewältigen. Das hat in sich, dass es immer wieder personelle Wechsel geben wird. Allerdings so häufen müssen sie sich nicht.

Am Samstag ist ÖVP-Parteitag. Was wäre ein gutes Ergebnis für Nehammer – und wird es eine Aufbruchsstimmung geben?

Stelzer: Erstens: Jedes Ergebnis, das klarmacht, dass er der unumschränkte Bundesparteiobmann der ÖVP ist. So ein Ergebnis wird es auch geben. Und ja: Ich gehe davon aus, dass eine Aufbruchsstimmung entsteht.

Was bleibt von der Ära Kurz?

Stelzer: Die Spitzenperson trägt erheblich zum Erfolg bei. Da muss sie auch die Möglichkeit haben zu gestalten. Es ist kein Geheimnis, dass ich einige große Entscheidungen skeptisch gesehen habe. Stichwort Zentralisierung der Gesundheitskasse, die sich jetzt nicht so darstellt, wie manche geglaubt haben, dass sie wirken wird. Aber so etwas wird man immer haben – und das werden wir auch Karl Nehammer einräumen. Wenn er glaubt, ein Projekt bringt einen Erfolg, werden wir uns darauf einigen können.

Stelzer: Mit der oberösterreichischen FPÖ haben wir zusammengefunden. Mit dem, was auf Bundesebene stattfindet, könnte ich mich nicht abfinden.

Ist der Wirtschaftsbund in Oberösterreich artiger als in Vorarlberg – oder kann hier Ähnliches auftauchen?

Stelzer: In Oberösterreich tragen die Teilorganisationen nicht zur Finanzierung der Landespartei bei, das ist bei uns grundsätzlich anders. Was Inserate betrifft, haben wir volle Transparenz. Jeder kann sich nach dem Medientransparenzgesetz anschauen, wo wer inseriert.

Stelzer: Ja, es ist der falsche Zeitpunkt, jetzt Belastungen einzuführen. Die CO2-Bepreisung ist sinnvoll, aber nicht mitten in einer Teuerungswelle. Ein weiteres Modell der Hilfe wären Zuschüsse. Die müssen schnell wirken und punktgenau sein. Auch das kann ich mir vorstellen, wobei wir uns damit schon auch Richtung Mittelverdiener bewegen müssen. Und die dritte Frage ist: Was kann ich steuerrechtlich tun? Da kann ich mir beispielsweise eine Senkung der Mineralölsteuer vorstellen.

Bundeskanzler Nehammer hat den Vorschlag einer Gewinnabschöpfung bei teilstaatlichen Energieunternehmen gemacht. Was halten Sie davon?

Stelzer: Dass die Unternehmen jetzt hohe Gewinne machen, ohne dass unternehmerische Entscheidungen dazu beigetragen hätten, ist ein Faktum. Darum ist es gut und recht, dass man in dieser Teuerungsphase überlegt, wie man das der Bevölkerung, die das zahlen muss, zurückgeben kann. Da gibt es verschiedene Modelle, die muss man sich mit Experten anschauen: Was geht gesellschafts- und aktienrechtlich? Was wirkt schnell? Und kann man es vielleicht über andere Dinge wie Sonderdividenden regeln, wo man sich natürlich mit den Miteigentümern einigen muss?