Auftakt zur Eishockey-WM in Finnland: Beim Debütantenball schlägt’s 13

Helsinki, Tampere – Es war ein Abflug ins Ungewisse. Und einer, der ursprünglich gar nicht geplant war. Erst die andauernden Kriegswirren und der daraus resultierende Ausschluss von Russland und Belarus verhalfen Österreich und Frankreich zu einem Startplatz bei der morgen beginnenden Eishockey-Weltmeisterschaft in Helsinki und Tampere (Finnland). Gestern trainierte die Truppe von Teamchef Roger Bader erstmals in der rund 13.500 Zuseher fassenden Nokia-Arena, auch Schauplatz des Finalwochenendes mit den Halbfinals, dem Spiel um Platz drei und dem großen Endspiel am 29. Mai.