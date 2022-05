Polizei verhindert möglicherweise Terroranschlag an Essener Schule

Essen – Der Zugriff erfolgt um 4.20 Uhr morgens: Schwer bewaffnete Spezialeinheiten stürmen ins Kinderzimmer eines 16-jährigen Schülers in Essen-Borbeck im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen. Die Eltern sind ebenfalls in der Wohnung und müssen mit ansehen, wie ihr Sohn festgenommen wird. Die Wohnung wird durchsucht und schnell stoßen die Beamten auf rassistische, antisemitische, antimuslimische Schriften, SS-Runen – und Materialien zum Bombenbau.

Die Erkenntnisse aus der Nacht haben Folgen für Hunderte Schüler in Essen: Sie stehen am Morgen vor geschlossenen Türen. Das katholische Don-Bosco-Gymnasium und die frühere Realschule des 16-Jährigen werden akribisch mit zehn Sprengstoff-Spürhunden durchsucht. Erst am späten Nachmittag gibt die Polizei endgültig Entwarnung: Sie hat in beiden Schulen keinen verdächtigen Gegenstand gefunden.