Gut zu wissen: So kann man sich den Reparaturbonus nun holen

Innsbruck – Reparieren statt wegwerfen: Wer in Österreich ein kaputtes Elektrogerät daheim hat, kann sich bis zu 50 Prozent der Reparaturkosten bzw. maximal 200 Euro pro Gerät in Form eines Gutscheins zurückholen. Damit will die Regierung der Wegwerfmentalität Einhalt gebieten und die großen Mengen an jährlich produziertem Elektroschrott eindämmen. Nach einer Sommerpause aufgrund von vermehrten Betrugsfällen sind Anträge seit dem 25. September wieder möglich.