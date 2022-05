Auf zu neuen Ufern: Schwazer Handballer Richard Wöss geht auf Weltreise

In der Handball-Liga HLA wird es nach der laufenden Saison keinen Ab- und Aufsteiger geben. Als Grund nannte diese am Donnerstag die für die Clubs aus der zweitklassigen HLA Challenge-Liga nach wie vor spürbaren wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie. Ein etwaiger Aufstieg wäre für Vereine aktuell mit einem finanziellen Risiko verbunden, hieß es in einer Aussendung. Damit bleibt die aus zwölf Clubs bestehende HLA Meisterliga 2022/23 unverändert.