Putin-Protest in Tirol: Pussy Riot mit Konzert in St. Johann zu Gast

St. Johann – Mit so viel Aufmerksamkeit hatte Konzertveranstalter Hans Oberlechner nicht gerechnet – zumindest nicht damals, als er Pussy Riot zu einem Auftritt in der Alten Gerberei in St. Johann einlud. Das war 2021. Seit damals wurde der Gig etliche Male verschoben – nicht nur aufgrund der Pandemie. Mit dem Kriegsbeginn in der Ukraine Ende Februar diesen Jahres bekam das geplante Konzert dann noch einmal ganz andere Aktualität. Für ihre künstlerische Russland-Kritik sind die mit bunten Sturmmasken verhüllten Mitglieder von Pussy Riot schließlich bekannt. In ihrem Heimatland brachte sie ihnen schon Aufenthalte in Straflagern ein. Das Konzert der russischen Punkerinnen wird am kommenden Sonntag (20 Uhr) in St. Johann stattfinden.

Da wird das Publikum dann besonders auf Marija Aljochina schauen. Die 33-jährige Frontfrau und Mitgründerin der Truppe ist vor Kurzem auf spektakuläre Art und Weise aus Russland geflohen. Wie die New York Times zuerst berichtete, ist Aljochina, die im Zusammenhang mit Aufrufen zu Demonstrationen für den inhaftierten Kreml-Kritiker Alexej Nawalny im September 2021 zu einem Jahr Freiheitsbeschränkung verurteilt worden war, über Belarus nach Litauen entwischt. An den russischen Überwachern war sie in Verkleidung einer Essens-Lieferantin vorbeigekommen. Ihr Handy habe sie zurückgelassen, heißt es in dem Bericht. Auch um nicht von den Behörden getrackt zu werden. Bereits im April soll sie den Entschluss gefasst haben, Russland zu verlassen – wenigstens temporär.

In Konflikt mit den Behörden kam Aljochina bereits 2012, nach der legendär gewordenen Performance des „Punk-Gebets“ in einer Moskauer Kirche wurde sie mit Bandkollegin Nadeschda Tolokonnikowa zu zwei Jahren Straflager verurteilt.

Jetzt sind einige der feministischen (Pussy-)Riot Grrrls wieder auf Tour. Über Kassel geht es am Wochenende nach Tirol – so der Plan. Mit Pussy Riot will Aljochina weiter gegen das russische Regime protestierten, sagte die Aktivistin nach ihrer Flucht dem deutschen Sender RBB.

