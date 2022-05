Fast Millionen Euro: Ringdämme schützen Lüß vor Hochwasser

Als erste Maßnahme werden im heurigen und kommenden Jahr 17 hochwassergefährdete Gebäude in der Unteren Lüß von einem Ringdamm umschlossen. Dieser so genannte „Polder Nord“ schließt an den bestehenden Lechdamm an, der nach Süden und Norden verlängert wird. Ab Herbst 2023 soll dann mit den Arbeiten am „Polder Süd“ begonnen werden, der im Ereignisfall das Hochwasser von weiteren 19 Gebäuden abhalten wird. Abgeschlossen werden soll das Schutzprojekt im Jahr 2027 mit dem Bau eines Hochwasserschutzdammes in der Oberen Lüß. Außerdem werden mehrere Objekte abgetragen, ein Stall auf höherem Niveau neu errichtet.