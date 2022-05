Schwedische Analyse: NATO-Beitritt würde mehr Sicherheit bedeuten

Stockholm – Eine mit Spannung erwartete Sicherheitsanalyse hat in Schweden Vorteile eines NATO-Beitritts des bislang bündnisfreien Landes aufgezeigt. „Eine schwedische NATO-Mitgliedschaft würde die Schwelle für militärische Konflikte erhöhen und damit einen konfliktpräventiven Effekt in Nordeuropa haben“, heißt es in der am Freitag veröffentlichten Analyse. Eine klare Empfehlung für oder gegen einen Beitritt zu dem Verteidigungsbündnis liefert das Dokument zwar nicht. Es gilt aber als Grundlage für einen Beschluss des skandinavischen EU-Landes zu einer möglichen NATO-Mitgliedschaft.