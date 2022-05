Neuer „Fairness-Codex“ soll Kunst und Kultur resilienter machen

© Michael Indra via www.imago-images.de

Wien – Ein Jahr war er in Entstehung – nun ist mit dem "Fairness-Codex – Kunst und Kultur in Österreich" der erste festgeschriebene Kooperationsstandard für die österreichische Kunst- und Kulturszene da. Entlang der Werte Respekt und Wertschätzung, Nachhaltigkeit, Transparenz und Vielfalt sollen sich die Anwender – nämlich "alle Kulturbetriebe" – weiterentwickeln, erklärte Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) bei einer Pressekonferenz im Volkstheater am Freitag.