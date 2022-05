Zivilisten aus Auto erschossen: Erster Kriegsverbrecherprozess in Ukraine

Während der Krieg in der Ostukraine unvermindert tobt, beginnt in Kiew bereits der erste Kriegsverbrecherprozess. Hier zu sehen sind zerstörte russische Militärgeräte in Bucha.

Kiew – Der erste Kriegsverbrecherprozess gegen einen russischen Soldaten in der Ukraine beginnt am kommenden Mittwoch in Kiew. Das Büro der Staatsanwaltschaft teilte mit, der Prozess starte am 18. Mai vor dem Bezirksgericht Solomjansky in der Hauptstadt. Dort erschien der Beschuldigte am Freitag zu einer Voranhörung, wie das ukrainische Fernsehen berichtete.