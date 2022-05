Bundespräsidenten-Wahl: Hofer will erst 2028 wieder antreten

Seine Partei wird laut Hofer auf jeden Fall einen Kandidaten für die Hofburg-Wahl in diesem Herbst stellen.

Wien – Der dritte Nationalratspräsident Norbert Hofer (FPÖ) will erst 2028 wieder bei der Wahl zum Bundespräsidenten antreten. „Ich bin der Meinung, es wäre für mich klug und für die FPÖ klug und fürs Land klug, wenn ich diese Runde auslasse und die nächste gewinne", sagte er am Freitag laut Vorabmeldung im Sender oe24.TV. Seine Partei wird laut Hofer auf jeden Fall einen Kandidaten für die Hofburg-Wahl in diesem Herbst stellen. Wer das sein wird, hätten die Gremien zu entscheiden.