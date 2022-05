Angeblicher Börsenmakler brachte Tirolerin um mehrere 10.000 Euro

Wattens – Auf einem Trickbetrüger fiel eine 44-jährige Frau aus Wattens herein. Über eine Website gelangte die Frau an einen angeblichen australischen Börsenmakler. Mit diesem kommunizierte sie von Oktober 2021 bis Mai diesen Jahres. Auf dessen Empfehlung legte die Frau in zeitlich unterschiedlichen Abständen via Online- Überweisungen jeweils hohe Summen auf einer Bitcoin-Investmentwebsite an, für welche ihr hohe Gewinne versprochen wurden.