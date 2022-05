Südossetien beschließt Referendum über Russland-Beitritt

In der georgischen Separatistenregion Südossetien wird eine Volksbefragung über einen Beitritt zur Russischen Föderation abgehalten werden. Der Präsident des Gebietes, Anatoli Bibilow, unterzeichnete am Freitag ein entsprechendes Dekret, wie sein Büro mitteilte. Das Oberste Gericht in der Hauptstadt Zchinwali segnete dieses ab und setzte die Volksabstimmung für den 17. Juli an, wie die russische Staatsagentur Tass berichtete.