Kickl für Stopp der Zahlungen an EU-Friedensfazilität

FPÖ-Obmann Herbert Kickl ist für einen Stopp der Zahlungen an die EU-Friedensfazilität. Diese ist ein neues Finanzierungsinstrument, das auch genutzt werden kann, um die Fähigkeiten von Streitkräften in Partnerländern zu stärken. "Wir reden von 25 Mio. Euro österreichisches Steuergeld pro Jahr", argumentiert Kickl gegenüber der APA. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) solle stattdessen die "Neutralität stärken und den Fokus auf die Unterstützung der eigenen Bevölkerung legen".

Die von der EU an die Ukraine zugesagten weiteren 500 Mio. Euro an Militärhilfe kämen aus der sogenannten Friedensfazilität. Bis 2027 summierten sich die Zahlungen aus Österreich auf 175 Mio. Euro. "Ich halte diese Zahlungen aus vielerlei Gründen für undurchdacht, unverantwortlich und unanständig", so der FPÖ-Obmann. Aus diesem Budgettopf kämen auch Einkäufe von schweren Waffen und anderem militärischen Gerät für die Ukraine, was die Friedensfazilität als "Mogelpackung" und "puren Zynismus" enttarne.