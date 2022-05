SPÖ Burgenland: Doskozil bekommt 97,8 Prozent bei Wiederwahl

Doskozil beim Einmarsch in Oberwart © APA

Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil ist am Samstag beim SPÖ-Landesparteitag in Oberwart mit 97,8 Prozent als Landesparteivorsitzender wiedergewählt worden - ein etwas geringerer Wert als bei seiner ersten Kür 2018 (98,4). Gegenüber der APA sprach Doskozil von einem "eindrucksvollen Wahlergebnis", das er als Auftrag für die nächsten Jahre sieht. "Das ist eine persönliche Bestätigung", das Ergebnis erfülle ihn mit Freude, so der Landesparteichef.

In seiner rund einstündigen Rede kündigte Doskozil davor im Beisein von Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner und deren Vorgänger Christian Kern unter anderem ein Verbot von Parteispenden und Plakaten sowie eine Ausgabenobergrenze an. "Wir brauchen keinen einzigen Cent an Spenden von irgendwelchen Großkonzernen", betonte Doskozil. Die Ausgaben im Wahlkampf für Landtagswahlen sollen gesetzlich auf 300.000 Euro begrenzt werden. Plakate sollen, so weit rechtlich möglich, aus der Landschaft verbannt werden. Im Bereich der Bildung kündigte Doskozil kostenlose Nachhilfe, ein Musikinstrument und ein Paar Schi für Kinder an. Von Rendi-Wagner forderte er eine offene Diskussion: "Wir müssen dorthin gehen, wo es wehtut."

Kern und Rendi-Wagner absolvierten gemeinsam mit dem ehemaligen Vizekanzler Hannes Androsch eine Interview-Runde auf der Bühne. Die Bundesparteichefin stellte dabei mit Verweis auf den Bundesparteitag der ÖVP in Graz ebenfalls am Samstag fest, dass es einen Unterschied mache, wer regiert: "Ich bin stolz auf das Burgenland und ich bin stolz auf den Landeshauptmann." "Wir müssen alle dafür kämpfen, dass der Unterschied nicht nur im Burgenland spürbar ist, sondern dass wir wieder die stimmenstärkste Partei werden und ich mit euch gemeinsam die nächste Bundesregierung bilden kann", hoffte Rendi-Wagner auf eine baldige Nationalratswahl und erhielt dafür regen Zuspruch von den Funktionären.