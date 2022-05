Pippo Pollina und Dominik Plangger in Imst: Liebe, Frieden und Italianità

Er konzertiert seit 23 Jahren in Imst und sah in Tirol den ersten Schnee: Liedermacher Pippo Pollina.

Imst – Leider haben im Publikum noch immer nicht alle Italienisch gelernt, doch der in der Schweiz lebende Sizilianer Pippo Pollina drückt sich auch auf Deutsch pointiert aus; nötigenfalls werden seine Lieder untertitelt. Und Pollina kokettiert auch etwas mit der „Italianità“. Wenn er seine Klassiker „Camminando“ oder „Mare Mare“ ankündigt, entweicht Hunderten (Frauen-)Kehlen ein verzücktes „Oooh!“

Der Geist Konstantin Weckers, durch Krankheit heuer am Imst-Auftritt verhindert, wehte durch den Konzertabend am Donnerstag mit 450 BesucherInnen im Glenthof: Sowohl Pollina (begleitet vom famosen Palermo Acoustic Quintet) als auch der Vinschger Dominik Plangger (im Vorprogramm, zu Unrecht bei uns noch weniger bekannt) sind dem großen bayrischen Liedermacher persönlich und musikalisch sehr verbunden. Und so besingen beide neben großen Gefühlen auch Politik und den uns nun nahen Krieg.