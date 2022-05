Luxus-SUV Bentley Bentayga mit noch längerem Radstand

Nach eigenem Bekunden haben die Bentley-Verantwortlichen darauf geachtet, dass die Linien und Proportionen stimmig bleiben, somit gab es Änderungen am Unterboden, an den Seitenverkleidungen, an den Türen und am Dach. Besonders auffällig ist der Längenzuwachs bei den Fondtüren, die damit einen Raumgewinn auf den Rücksitzen signalisieren. Bentley verspricht außerdem die Installierung des „weltweit ersten automatisch klimatisierten Rücksitzes mit fortschrittlichem System“, das zu einem „außergewöhnlichen Fahrerlebnis“ beitragen kann.