Europacup-Play-off: WSG greift nach erstem Bonusspiel

Innsbruck, Wattens – „Hallo, ist das jemand?“– „Seht (endlich) her, wir kämpfen mit dem kleinsten Liga-Budget um die interne Europacup-Quali!“ Und, und, und. Die Botschaften, die der freie Eintritt zum WSG-Heimspiel gegen Hartberg heute auf der Osttribüne (Gratis-Tickets bei der Tageskassa) signalisiert, sind unmissverständlich. Und die Wattener, die mit zehn Punkten aus den letzten vier Spielen in der Quali-Gruppe vorzeitig und souverän den Klassenerhalt fixiert haben, hätten es sich verdient, dass Licht ins Zuseher-Dunkel im Tivoli-Stadion kommt.

Zum Sport, der beiden Teams in den vergangenen Runden der Qualifikationsgruppe hervorragende Leistungen attestiert. Die WSG holte zehn Punkte aus den letzten vier Spielen und traf dabei zehn Mal ins Schwarze, Hartberg fuhr sieben Zähler ein und erzielte dabei sogar elf Treffer. Den Liga-Erhalt haben die Steirer rechnerisch aber noch nicht ganz in trockenen Tüchern.

Deswegen ist sich WSG-Cheftrainer Thomas Silberberger bewusst, dass wieder ein „typisches“ Quali-Gruppen-Match auf seine Mannschaft wartet: „Es wird ein extrem enges Spiel. Und wenn wir nur ein bisschen von dem, was uns zuletzt ausgezeichnet hat, vermissen lassen, wird Hartberg am Tivoli punkten.“

Als Tabellenführer steht die WSG kurz vor der Ziellinie zur Liga-internen Europacup-Quali. Die Plätze eins und zwei garantieren einen Platz für das österreichische Halbfinale zur Conference-Liga-Quali, der Erste sichert sich zudem das Heimrecht. „Den Europacup-Traum jetzt vielleicht leben zu können, wäre der nächste historische Schritt. Aber das ist Zukunftsmusik, die spielt noch nicht. Wir müssen schauen, dass wir die großartige Saison nicht noch in den Eimer schütten und aus den Play-off-Rängen fallen“, führt Silberberger aus.

Die größere Last zu punkten, liegt aber klar auf Seiten der Gäste, die mit Dario Tadic (zehn Saisontreffer) wie die WSG mit Giacomo Vrioni (15) einen Torjäger stellen. Die Tiroler peilen den dritten Saisonsieg gegen die Steirer an. Das (Schluss-)Wort gehört Linksverteidiger Kofi Schulz: „Wir haben uns die Ausgangsposition mit guten Leistungen in den letzten Spielen selbst geschaffen, das wollen wir jetzt zu Ende bringen.“